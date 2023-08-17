Пьяная тюменка поехала провожать сына в аэропорт, но попалась инспекторам ДПС

Фото: ГИБДД Тюменской области.

В четверг, 17 августа, в пятом часу вечера на 296-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень инспекторы остановили автомобиль «Рено-Каптюр». Водитель обладала всеми признаками алкогольного опьянения.

- Автоинспекторы отстранили водителя от управления транспортом и провели освидетельствование на состояние опьянения. Показания алкотестера составили 0,38 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Женщина сообщила, что едет в аэропорт провожать сына, оперативники составили на водителя протокол. Автомобиль нарушительницы изъяли и поместили на спецстоянку.