В Тюменской области заключенные устроили кровавую драку. Фото: Виктория Гаврик

В Тобольском районе мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Заключенный отбывая наказание в ФКУ КП-9 УФСИН России по Тюменской области, в ходе конфликта с другим осужденным, нанес ему два удара кулаком по разным частям тела, а потом ударил человека металлической дужкой от кровати.

- В Тобольский районный суд поступило уголовное дело в отношении Сергея Василевича, 2002 года рождения.Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (п. З ч. 2 ст. 111 УК РФ), - рассказали в пресс-службе судов.

Заседание назначено на 28 августа 2023 года.