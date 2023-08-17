Более 100 студентов прошли летнюю практику в тюменской энергокомпании

Фото: Андрей Курочкин.

В Сургуте прошло торжественное закрытие девятого летнего трудового сезона студенческого отряда «Энергетик». Всего в 2023 году на объектах «Россети Тюмень» работали более 100 ребят, сорок девять из них получили первую запись в трудовой книжке.

Под руководством наставников студенты участвовали в осмотрах действующих подстанций и линий электропередачи, познакомились с деятельностью основных производственных служб. Для ребят были организованы культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия. Молодые специалисты посетили корпоративный учебный центр в Нижневартовске и Центр управления сетями в Сургуте, провели товарищеские матчи с работниками компании по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

По результатам сезона наибольшее количество баллов за участие в производственном процессе, социальных, спортивных и творческих мероприятиях набрали ребята из Нижневартовска. Бойцы будут представлять крупнейшее электросетевое предприятие региона на Всероссийском слете студенческих отрядов в октябре в Москве.