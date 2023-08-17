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НовостиПроисшествия17 августа 2023 10:45

Предпринимательница в Тюмени задолжала работникам более 400 тысяч рублей

Тюменская предпринимательница лишилась недвижимости из-за долгов
Серафима Краснова
Предпринимательница в Тюмени задолжала работникам более 400 тысяч рублей.

Предпринимательница в Тюмени задолжала работникам более 400 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области индивидуальный предприниматель обвиняется в невыплате заработной платы двум бывшим сотрудникам. Бизнесвумен с ноября по март не выплачивала работникам зарплату, а также денежную компенсацию за неиспользованный отпуск.

– В результате неправомерных действий обвиняемой потерпевшим причинен имущественный ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя наложен арест на имущество предпринимательницы. Материалы, собранные следователями, направлены в прокуратуру и суд.