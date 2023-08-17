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НовостиПроисшествия17 августа 2023 10:31

В Тюмени после сообщений о минировании эвакуировали МФЦ «Магеллан»

В Тюмени 17 августа прошла массовая эвакуация МФЦ «Магеллан»
Виктория Гаврик
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В Тюмени эвакуировали многофункциональный центр «Магеллан» на улице 50 лет Октября, 14. В здании сработала пожарная тревога. Из громкоговорителя посетителей попросили покинуть помещение. Персонал и гостей вывели из МФЦ и попросили отойти подальше.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на месте работали сотрудники Тюменской областной службы реагирования. В МВД Тюменской области журналисту «КП» отказались комментировать происходящее.

Источник редакции «КП» сообщает, что эвакуация в МФЦ состоялась из-за угроз о минировании.

Ранее «КП» писала о том, что 17 августа была приостановлена работа поликлиники № 5 после ложных сообщений о минировании.