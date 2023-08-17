Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Шадринск – Ялуторовск

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Четыре человека пострадали в ДТП в четверг, 17 августа, в Ялуторовском районе. В девятом часу утра на 186-м километре трассы Шадринск – Ялуторовск столкнулись автомобили «Опель» и «Нива». Авария произошла из-за несоблюдения очередности проезда перекрестка водителем «Опеля».

– В результате ДТП с различными травмами госпитализированы в больницу 47-летняя женщина, управлявшая «Нивой», и пассажирка «Опеля», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Кроме того, в жуткой аварии получили травмы 48-летняя водитель «Опеля» и пассажир «Нивы». На месте работали инспекторы ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются.