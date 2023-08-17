Черный дым от пожара в тюменском ЖК на Харьковской напугал горожан

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи выложили фото и видео крупного пожара в районе строительной площадки на перекрестке улиц 50 лет Октября и Пермякова, который переполошил горожан.

«Что-то горит напротив «Нобеля». Черный дым виден из разных округов города, промчались пожарные машины», – пишет автор видео.

На кадрах действительно виден столб черного дыма, который поднимается на высоту 10-этажного дома.

Позже в паблике выложили сообщение, что якобы на Харьковской вблизи элитных многоэтажек горит стройка. Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Тюменской области.

– Горели стройматериалы на территории стройки недалеко от дома по адресу Харьковская, 76. Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. В тушении задействовано 5 единиц техники и 21 человек личного состава, – сообщили «КП» в региональном МЧС.

Информации о загоревшихся строениях пока нет. Между тем в соцсетях появилось и фото с места самого пожара, где видно, что возгорание началось в залежах строительных материалов. Пожар был такой силы, что черные столбы дыма наблюдали жители всего Ленинского округа, а также ближайших микрорайонов.

Ранее редакция «КП» писала о том, что в тюменском микрорайоне «Ново-Патрушево» в цветочном магазине загорелся холодильник.