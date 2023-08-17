В тюменской поликлинике № 5 на Московском Тракте проходит экстренная эвакуация людей

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Из городской поликлиники № 5 на Московском Тракте в Тюмени экстренно эвакуировали персонал и пациентов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Информация об эвакуации появилась также в тюменских telegram-каналах.

«Эвакуация в городской поликлинике № 5 началась около получаса назад. Рядом с больницей стоит очень много людей», – сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень».

В администрации поликлиники № 5 информацию об эвакуации подтвердили. И добавили, что в настоящее время поликлиника работает в штатном режиме. В связи с чем была проведена эвакуация, не известно.

«КП» направила запрос в УМВД России по Тюменской области. Комментарий ожидается.

Ранее редакция писала о том, что в Тюмени 14 августа эвакуировали два корпуса поликлиники № 5. Персонал и пациентов вывели из зданий после сообщения о якобы минировании медицинских объектов.