Какие машины стоят в гараже губернаторов «тюменской матрешки»

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В августе 2023 года президент России Владимир Путин распорядился, чтобы всех парламентариев и государственных служащих пересадили на отечественные авто.

В распоряжении автобазы правительства Тюменской области 76% техники российского производства. Губернатор, в зависимости от условий и задач поездки, вправе пользоваться автотранспортными средствами, принадлежащими правительству региона, сообщили «ФедералПресс» в областной администрации.

Обновлять правительственный автопарк власти пока не планируют. Деньги на покупку машин в 2023 году в казне не предусмотрены. А бюджет региона на 2024 год сформируют только в декабре. С 2018 года регион закупил почти 3 тысячи транспортных средств, из которых 24 единицы иностранного производства. При этом сам губернатор Тюменской области передвигается по городу на автомобиле марки Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска.

Какие машины входят в автопарк лично губернатора Югры Натальи Комаровой, в правительстве округа засекретили.

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов использует автомобиль Lada Xray. Глава региона крутит баранку российского кроссовера уже пять лет. Ежегодно в августе он проезжает более тысячи километров по дорогам округа, останавливается в крупнейших городах и небольших поселках.