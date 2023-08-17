Тюменца признали годным к военной службе несмотря на тяжелое аллергическое заболевание. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области молодого человека признали годным к военной службе, несмотря на тяжелое аллергическое заболевание. Уватский районный суд рассмотрел административное дело по исковому заявлению жителя к призывной комиссии района – Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Тюменской области» – о признании незаконным решения о призыве на службу.

Молодой человек заявил, что болеет крапивницей, а при наличии заболевания должна быть определена годность к военной службе категории «В», то есть должны освободить от службы.

– В связи с этим он считает, что врачи вынесли ошибочное заключение о его годности к военной службе. Решение местной призывной комиссии истец обжаловал в призывной комиссии Тюменской области (военный комиссариат Тюменской области), где в удовлетворении жалобы отказали, – рассказали в пресс-службе судов.

Истец несколько раз подавал письменные заявления на пересмотр результатов медицинской комиссии. Представители военного комиссариата предлагали мужчине пройти осмотр повторно, но он отказывался или не являлся на обследование.

Таким образом, исследовав и оценив все представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что призыв истца на военную службу с учетом состояния его здоровья является законным.