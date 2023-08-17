Стали известны районы Тюменской области с грядущей жарой +33 градуса

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области до конца лета еще будет несколько сеансов жары. Так, согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 18 августа 2023 года, в западной половине региона ожидается жара до +28...+29 градусов.

Через пару дней, в субботу, 19 августа, температура воздуха повысится до +33 градусов. Жаркая погода продержится в Тюменской области весь день. На севере Тюменской области, как передают синоптики, будет +29 градусов, в центральных районах региона (в том числе и в Тюмени) до +32 градусов, как и по всей южной части области.

Наиболее мощная жара придет в юго-западные районы Тюменской области: в Нижнетавдинский, Тюменский, Ярковский, Ялуторовский и Исетский. В них столбики термометров достигнут отметки +32...+33 градуса, сообщают синоптики. К вечеру 19 августа 2023 года циклон со зноем сместится на восток.

Отметим, что в четверг, 17 августа, в Тюменской области будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ночью местами туман, ветер северный, ночью 2 – 7 м/с, днем 6 – 11 м/с, температура воздуха ночью +12...+17 градусов, при прояснении до +7, днем +23...+28 градусов.