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НовостиОбщество16 августа 2023 12:55

В зоне СВО погиб житель Абатского района Алексей Болдырев

В ходе СВО на поле боя погиб тюменец Алексей Болдырев
Серафима Краснова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Абатского района Алексей Болдырев. Мужчин скончался на поле боя в ходе выполнения боевых задач.

– Абатский район попрощался с Болдыревым Алексеем Юрьевичем, защитником Отечества, погибшим при выполнении боевых задач на специальной военной операции на фронте борьбы с неонацизмом. Соболезнуем семье Героя-земляка, скорбим вместе с вами. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Родину, – написал в соцсетях глава Абатского района Игорь Васильев.

Фото: Игорь Васильев / ВКонтакте

Фото: Игорь Васильев / ВКонтакте

Напомним, в Тюменской области на подъезде к Чугунаево в ДТП пострадали подросток и молодая женщина. Авария произошла в среду, 16 августа.