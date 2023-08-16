В зоне СВО погиб житель Абатского района Алексей Болдырев

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Абатского района Алексей Болдырев. Мужчин скончался на поле боя в ходе выполнения боевых задач.

– Абатский район попрощался с Болдыревым Алексеем Юрьевичем, защитником Отечества, погибшим при выполнении боевых задач на специальной военной операции на фронте борьбы с неонацизмом. Соболезнуем семье Героя-земляка, скорбим вместе с вами. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Родину, – написал в соцсетях глава Абатского района Игорь Васильев.

Фото: Игорь Васильев / ВКонтакте

Напомним, в Тюменской области на подъезде к Чугунаево в ДТП пострадали подросток и молодая женщина. Авария произошла в среду, 16 августа.