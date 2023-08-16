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НовостиПроисшествия16 августа 2023 12:21

Житель Ишима порезал приятеля во дворе в ходе потасовки

В Ишиме на мужчину во дворе дома напал знакомый с ножом
Серафима Краснова
Фото: СК РФ Тюменской области

Фото: СК РФ Тюменской области

Сегодня жителю Ишима было предъявлено обвинение в покушении на убийство человека. По версии следствия, 15 августа между обвиняемым и его 41-летним знакомым произошла ссора.

Во дворе дома на улице Карла Маркса тюменцы устроили драку, в ходе которой подозреваемый выхватил нож и нанес пострадавшему не менее четырех ударов в область груди и живота. Скорую помощь вызвала сожительница раненого. Врачам удалось его спасти. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где проходит лечение.

После совершения преступления обвиняемый скрылся, но вскоре был задержан по горячим следам. В ходе досмотра полицейские нашли у него нож, назначен комплекс необходимых экспертиз. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.