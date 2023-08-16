Помогать легко!

Вязаные изделия для малышей. Фото: Елизавета Карпова.

Специальную одежду, пледы и игрушки-комфортеры связали маловесным детям сотрудники «Тюменнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть»). Нефтяники приняли участие в волонтерской акции совместно с клубом «28 петель», который в августе передал в тюменский Перинатальный центр и клинический госпиталь «Мать и дитя» 870 изделий вязаных изделий.

Ради благого дела

- Я люблю вязать в свободное время и, конечно, остаться в стороне от такой акции не смогла. Приятно создавать вещи своими руками, осознавать, что создаешь изделия ради благого дела. Я буду очень рада, если одному из малышей это поможет вырасти крепким и сильным, – поделилась начальник отдела организации труда и мотивации персонала компании Наталья Середкина.

По данным мировой статистики ежегодно в мире около 15 млн. детей рождаются недоношенными. После рождения ребенка с экстремально низкой массой тела (от 500 грамм) с первых секунд необходимо заботиться о сохранении тепла, потеря которого приводит к тому, что организм вынужден тратить энергию не на рост и развитие, а на согревание тела. Поэтому кроме медицинской помощи и соблюдения температуры в кувезе, детям необходимы такие маленькие детали, как шерстяные носочки, шапочка и пледик.

Трение шерстяных волокон о ножку ребенка – это естественный массаж рефлекторных зон стоп, который оказывает не только согревающее, но и тонизирующее, и общеукрепляющее действие. Из-за незрелости дыхательного центра случаются остановки дыхания, а покалывание шерстяной жилеточки, надетой на малыша, заставляет ребенка больше шевелиться. В таком состоянии малыш не уйдет в глубокий сон и не будет забывать дышать.

Терапевтический эффект

В бюджете больниц покупка вязанных вещей не предусмотрена, а мамам недоношенных детей заниматься вязанием в критической ситуации некогда, да и не все мамы умеют вязать. Именно поэтому волонтеры-рукодельницы клуба «28 петель» вяжут для малышей одежду из натуральных волокон, которая имеет терапевтический эффект в выхаживании, и активно используется врачами всего мира.

- В Тюмени клуб существует с 2017 года и объединяет более 80 волонтеров разного возраста, социальных групп и профессий. Самой младшей мастерице 12 лет, самой старшей - 73 года. За 6 лет волонтеры клуба связали и передали в отделения выхаживания недоношенных детей 22546 вязанных изделий, а также 523 изделия для медицинского ухода, это валики, гнездышки-позиционеры, одеяла для перевозки и ухода на посту. Все вещи передаются в отделения выхаживания недоношенных деток безвозмездно. Спасибо нефтяникам за теплый вклад и участие в судьбе малышей. Клуб всегда рад новым волонтерам! - поделилась руководитель клуба «28 петель» в Тюмени Ольга Моисеева.

Компания «Роснефть» уделяет особое внимание проектам, направленным на оказание благотворительной помощи, развитие детей и юношества. Предприятие вносит значительный вклад в строительство и реконструкцию спортивных сооружений, содействует развитию детского и юношеского спорта, помогает медицинским, образовательным, музыкальным и художественным учреждениям, оказывает поддержку многодетным семьям, домам ребенка и социально-реабилитационным центрам.