В Тюмени 16 августа ждут задерживающийся самолет из Турции. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени ждут задерживающийся самолет из турецкой Анталии. В Рощино лайнер ATR-72 из Красноселькупа отклонился от расписания. Боинг из Турции прибудет в 18.06. Он задерживается на три часа. Причины задержки неизвестны.

Самолет из Тюмени в Казань в среду, 16 августа, прибудет с задержкой на три часа, в 21.30. Другой лайнер ATR-72 рейса ЮТ 346 прибудет в Рощино из Красноселькупа в 18.20.

Напомним, ночью в среду на 20 минут задержался вылет боинга в Анталью, указано на официальном сайте Рощино.