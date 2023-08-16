Власти Тюменской области выплатят пострадавшим от укусов собак детям 50 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском селе Ярково родителям пострадавших от укусов бездомных собак детям выплатят по 50 тысяч рублей. Прокуратура Ярковского района провела проверку по обращению местных жителей о защите прав их детей, которых укусили бродячие собаки.

– Несчастные случаи произошли в июне и августе прошлого года. В результате нападения бездомных собак несовершеннолетние получили травмы, после чего были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сотрудники ведомства направили исковые заявления в суд для взыскания с администрации района компенсацию морального вреда. Трем пострадавшим детям мэрия выплатит компенсацию в сумме 50 тысяч рублей каждому.