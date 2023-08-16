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НовостиПроисшествия16 августа 2023 10:15

Власти Тюменской области выплатят пострадавшим от укусов собак детям 50 тысяч рублей

В тюменском селе Ярково родителям пострадавших от укусов бездомных собак детям выплатят по 50 тысяч рублей
Серафима Краснова
Власти Тюменской области выплатят пострадавшим от укусов собак детям 50 тысяч рублей.

Власти Тюменской области выплатят пострадавшим от укусов собак детям 50 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина

В тюменском селе Ярково родителям пострадавших от укусов бездомных собак детям выплатят по 50 тысяч рублей. Прокуратура Ярковского района провела проверку по обращению местных жителей о защите прав их детей, которых укусили бродячие собаки.

– Несчастные случаи произошли в июне и августе прошлого года. В результате нападения бездомных собак несовершеннолетние получили травмы, после чего были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сотрудники ведомства направили исковые заявления в суд для взыскания с администрации района компенсацию морального вреда. Трем пострадавшим детям мэрия выплатит компенсацию в сумме 50 тысяч рублей каждому.