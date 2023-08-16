В Тюмени мужчина открыл огонь из оружия на улице в разгар конфликта с дрифтерами

В Тюмени мужчина открыл стрельбу на улице в разгар конфликта с дрифтерами. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени мужчина открыл огонь из оружия в разгар конфликта с подростками. Противоречивый инцидент произошел ночью с 15 на 16 августа в Заречной части города. Пенсионеры захотели самостоятельно решить проблему с автогонщиками весьма оригинальным способом. Они вышли на улицу с винтовками и начали стрелять по машинам, а также по людям, которые дрифтовали в том районе. Сообщение о стрельбе появилось в социальной сети ВКонтакте.

— Два пьяных деда вышли на улицу с винтовками и начали стрелять по машинам и по молодежи, которые дрифтовали возле их дома. Они прострелили ногу 16-летнему подростку. Один из дедов заставил парня сесть на колени и извиняться. В скором времени приехала полиция и забрала троих, — пишут очевидцы в социальной сети ВКонтакте в группе «ЧП Тюмень».

Аудитория в комментариях разделилась: многие отмечали, что подростки достали пожилых людей, а часть пользователей заявила, что ситуация вопиющая.

— Наконец-то нашлись те, которые не писали в ЧС жалобы на дрифтеров, а сами разобрались. Жестко конечно, но остальным любителям подрифтовать около жилых домов — это будет уроком. Только солью надо ружья заряжать и целиться в задницу, чтобы дрифтовали эти дрифтеры впереди своих тазиков до ближайших водоемов, — написал один из тюменцев, который остался неравнодушен к ситуации.

В полиции рассказала, что во время стрельбы никто не пострадал. Оперативники сообщили, что конфликт между молодыми людьми и мужчиной действительно был, но тюменец выстрелил в воздух. Всех участников конфликта задержали и опросили.

— Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции, участники инцидента задержаны и доставлены в отдел. Полицейскими установлено, что между группой молодых людей и мужчиной 53 лет произошел конфликт, в ходе которого последний произвел выстрел в воздух из принадлежащего ему оружия. Сотрудниками полиции оружие изъято и направлено на экспертизу. Опрошены свидетели происшествия. По факту телесных повреждений в отдел полиции никто не обращался. Участковым уполномоченным выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, — рассказали редакции «Комсомольская правда» в пресс-службе полиции.

Комментарий от пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области ожидается.

Ранее «КП» писала о том, что на горячем источнике под Тюменью случилась массовая драка между охранниками и отдыхающими. Потасовка попала на видео и в интернет.