Тюменских бизнесменов оштрафовали на 20 тысяч рублей за трудоустройство бывших госслужащих

В отношении руководителей заведены дела об административном правонарушении. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени трех руководителей коммерческих организаций привлекли к административной ответственности, которые приняли на работу бывших госслужащих. Сотрудниками прокуратуры было установлено, что предприниматели заключили трудовые договоры с гражданами, ранее осуществлявшими трудовую деятельность на должностях государственной службы.

– В нарушение статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодателями уведомление о приеме данных лиц на работу по их прежнему месту службы в установленный законом срок направлено не было, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В отношении руководителей заведены дела об административном правонарушении. Постановлениями мировых судей они признаны виновным, им назначено наказание в виде штрафа на сумму свыше 20 тысяч рублей каждому.