На горячем источнике под Тюменью случилась массовая драка между охранниками и отдыхающими

Фото: горячий источник «СОВЕТСКИЙ».

На горячем источнике в Тюмени произошла драка между посетителями и сотрудниками охраны. Видеозапись с потасовкой и последствиями инцидента попали в интернет. Драка произошла на тюменском горячем источнике «Советский». Это случилось вечером 15 августа.

Посетители заявляют, что провокаторами конфликта являются сотрудники курорта, один из которых подошел к отдыхающим и начала хватать за руки девушку. Ранее охрана уже делала замечание тюменцам за громкую музыку после 11 часов вечера.

— Подошли остальные охранники, рядом находились тоже отдыхающие, которые не могли смотреть на все это спокойно, и решили подойти, поинтересоваться, что случилось, в ответ получили неоднократные удары, — указано в публикации к записи.

По словам очевидцев, свидетелями потасовки также стали дети, которые оказались неподалеку. В администрации горячего источника сообщают, что отдыхающие нарушали закон о тишине, а на замечания сотрудников охраны не реагировали. Позже конфликт удалось урегулировать, а посетителей попросили покинуть учреждение.

Однако дракой все-таки заинтересовались правоохранительные органы. Они инициировали проверку. В отделение полиции поступило заявление.

— Участковым уполномоченным МО МВД России «Тюменский» проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке, — рассказали редакции «КП» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Закон о тишине постоянно нарушают в Тюменской области. В ЖК «Ямальский-2» толпа мужчин устроила потасовку во дворе жилого дома. Группа из шести человек схлестнулась в яростной драке прямо на дороге. Примечательно, что в потасовке в основном участвовали только двое: драка шла один на один. Остальные участники взяли на себя роль зрителей и просто наблюдали за происходящим. Видеокадры драки, которая мешала спать жильцам ближайших домов, опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» на днях.