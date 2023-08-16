Тюменские нефтепроводчики – в числе победителей конкурса профмастерства

Фото: «Транснефть – Сибирь».

Команда «Транснефть – Сибири» завоевала 9 призовых мест. Таковы итоги конкурса «Лучший по профессии» среди организаций системы «Транснефть». Всероссийский этап, приуроченный к 30-летию ПАО «Транснефть», прошел в Уфе.

По словам оператора товарного НППС «Тюмень» Тюменского управления магистральных нефтепроводов Элины Збуцкой, конкуренция была высокая, ведь каждый хотел победить.

Всего во всероссийском корпоративном состязании участвовали более 200 работников 18 предприятий российской монополии по транспорту нефти. Сильнейшие определялись в 15 профессиях: слесарь по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчик линейный, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту и облуживанию оборудования групп вдольтрассовых линий и электрохимической защиты и пр.

Фото: «Транснефть – Сибирь».

Конкурсные комиссии, в которые вошли руководители и представители департаментов ПАО, оценивали как профессиональные навыки участников, так и уровень их теоретической подготовки. Большое внимание уделялось оценке соблюдения правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.

В соревнованиях профмастерства принимают участие представители наиболее востребованных в сфере трубопроводного транспорта профессий. Конкурс является значимым элементом корпоративной культуры компании и мотивирует работников к самосовершенствованию и профессиональному росту, а также способствует повышению престижа рабочих профессий.