Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» закроют на ремонт с 1 сентября. Фото: Виктория Гаврик

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» закроют на ремонт. С 1 по 21 сентября термальный курорт не будет работать. Аквапарк готовится к открытию новой термальной аквазоны, рассказали в пресс-службе компании.

– Мы стараемся, чтобы ваш отдых всегда был максимально качественным и комфортным. В связи с расширением и обновлением комплекса нам необходимо временно закрыть его для посещения. Пожалуйста, учтите данную информацию при планировании визита. Приносим свои извинения и благодарим за понимание, – пишут в официальных соцсетях термального курорта.

Отметим, аквапарк включает в себя спа-комплекс, горячий источник и отель.