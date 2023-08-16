Евгений Заболотный: имя Андрея Текутьева тюменцы знают с момента рождения

Фото: Тюменская городская дума.

В Спасской церкви перезахоронили останки купца Андрея Текутьева и его супруги. Церемония прошла спустя 107 лет после смерти почетного гражданина и главы города Тюмени.

Напомним, что останки известного мецената обнаружили в мае 2020 года при проведении реставрационных работ в храме. Специалисты Российской академии наук установили, что они принадлежат знаменитому тюменцу и его жене Евдокии Яковлевне.

Церемонию провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В ней приняли участие глава города Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, общественники и неравнодушные тюменцы.

– Сегодня слова благодарности звучат в адрес Андрея Ивановича, его супруги и, конечно, тех людей, которые стремятся подражать этому примеру, творить благо для города Тюмени и для ближних наших, – обратился к участникам церемонии владыка Димитрий.

В свою очередь, председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что это важнейшее событие в жизни тюменцев. Из веков вновь засияло имя Андрея Текутьева, который 12 лет возглавлял город.

– Это достаточно большой срок. О человеке судят по делам, а дела его таковы, что тюменцы с момента рождения знают его имя, – отметил Евгений Заболотный.

Он напомнил, что с именем Текутьева в Тюмени связано многое. Это и больницы, и училища, и театры. Все эти объекты он не только строил, но и выделял средства на деятельность учреждений. Развивал производство и торговлю, построил мельницу, создавал рабочие места.

– В 1906 году решением городской думы Андрею Текутьеву присвоили звание почетного гражданина города Тюмени, а в 1907-м это звание было подтверждено царским указом. Те вещи, которые он сделал, определили дальнейшее развитие Тюмени. Например, железная дорога, превратившая город из провинции в важное транспортное звено. Предвидение таких вещей в развитии города и региона было характерно для Текутьева, – поделился мнением Евгений Заболотный.

Председатель гордумы добавил, что и храм, где были захоронены останки Андрея Текутьева вместе с супругой, был построен на собственные средства мецената и стал местом притяжения верующих, простых горожан.

В настоящее время здесь проделаны масштабные реставрационные работы. В скором времени храм во имя Нерукотворного Образа Спаса откроется для посещения.