Проект «Дневник путешественника» продолжает знакомить тюменцев с интересными местами для тех, кто на своих четырех

Фото: Данилов Александр.

В июле команда проекта «Дневник путешественника» вновь отправилась в путь. На этот раз совместно с ГК «Базис» в течение трех дней ребята покоряли окрестности величественного соседа – Урала.

На кроссоверах Chery, Changan и Geely путешественники преодолели около 2 000 километров по дорогам Свердловской области. Стартовым пунктом назначения была выбпана Невьянская наклонная башня Демидовых, которую часто сравнивают с итальянской Пизой. Кто спроектировал необычную достопримечательность, почему она наклонилась и откуда на башне английские часы – об этом и многом другом ведущему проекта поведали историки-экскурсоводы.

Сразу после Невьянска в деревне Нижние Таволги тюменских гостей встречал потомственный гончар в уникальной мастерской Таволог. Мастер-класс по гончарному искусству, увлекательные рассказы о родовом деле, а также вкусный домашний обед в столовой стали отличным продолжением первого дня.

Фото: Данилов Александр.

Дальше же авто рванули в сторону любимой сноубордистами и лыжниками горы Белой, где, воспользовавшись подъемником на вершину, и в летнее время можно увидеть завораживающие уральские пейзажи.

Второй день начался с заселения на базу активного отдыха «Серебрянский камень», откуда начинаются самые интересные уральские маршруты для туристов. Так, команда «Дневника» в сопровождении профессионалов поднялась на одну из самых популярных локаций, наивысшую точку Свердловской области – Конжаковский камень, а это, на минуточку, 1 569 метров над землей. Как итог – захватывающие дух виды, ощущение полной свободы, победы над собственной ленью и приятная усталость.

Фото: Данилов Александр.

Финальный день автопутешествия был посвящен Верхотурскому кремлю и в целом старейшему городу Верхотурье, история которого переполнена удивительными фактами. Его называют Уральским Иерусалимом, расположенным на реке Тура, он известен своим богатством святых мест, церквей и монастырей.

Фото: Данилов Александр.

Осмотрев все самое интересное в древнем поселении, команда отправилась в загородный клуб «Яблоневый сад», еще одно красивое место, где в окружении природы ребята перевели дух перед долгой дорогой домой.

Напомним, что прошлый туристический маршрут «Дневника путешественника» проходил по Челябинской области, так же – вместе с ГК «Базис».

- Автопробеги уже стали традицией для «Базис-Моторс», это была третья поездка с участием наших китайских автомобилей. Этим летом мы отправились по туристическим маршрутам Урала и проехали на 315 км больше прошлогоднего, общая дистанция составила 1 815 км. Маршрут проходил по дорогам разного уровня, включая грунтовку и лесные дороги. Китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 8 Pro Max, Changan CS35PLUS и Changan CS55PLUS, Geely Monjaro отлично проявили себя в пути, довольны остались как водители, так и пассажиры. Комфортно было всем участникам путешествия, несмотря на длительность пути и резкие изменения погодных условий – от жары 37 градусов до гроз и ливня. Три дня в дороге и восемь локаций, одной из которых стала живописная гора Белая. Команда ГК «Базис» и проекта «Дневник путешественника» покорили ее, поднявшись на максимальный уровень – 1 569 метров, и даже оставили там свой след! Автопробег подарил яркие эмоции и приятные впечатления, и мы в очередной раз убедились в том, что китайские автомобили безопасные и надежные, от путешествия на них получили одно удовольствие, - рассказал Управляющий директор ГК «Базис» Бондаренко Виталий Александрович.

Узнать больше о «Дневнике путешественника» и посмотреть видеообзор по итогам поездки можно на странице проекта.