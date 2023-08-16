Ночные разборки не давали спать жителям Тюмени в ЖК «Ямальский-2»

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюмени толпа мужчин устроила потасовку во дворе жилого дома. Группа из шести человек схлестнулась в яростной драке прямо на дороге. Примечательно, что в потасовке в основном участвовали только двое: драка шла один на один. Остальные участники взяли на себя роль зрителей и просто наблюдали за происходящим.

Видеокадры драки, которая мешала спать жильцам ближайших домов, опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» на днях. Однако сама потасовка, по словам очевидцев, произошла в воскресенье, с 13 на 14 августа ночью. Инцидент произошел в ЖК «Ямальский-2» в «Тюменской слободе» на улице Андрея Бушуева.

На видео хорошо просматривается, что один из участников конфликта ударяет своего оппонента по корпусу, голове, валит на землю, пинает ногами, наносит удары руками по уже лежащему человеку. Драка длилась по меньше мере полтора-два часа. Все это время местные жители бодрствовали, ведь крики и звуки потасовки мешали им спать.

– Около ЖК «Ямальский-2» произошла драка между двумя представителями разных национальностей, причина конфликта неясна. Жильцы услышали крики на улице и начали снимать происходящее, – пишут очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области редакции «КП» сообщили, что заявление о драке в отделение не поступало. Судя по всему, конфликт между мужчинами удалось решить без вызова полиции. Не стали сообщать в правоохранительные органы и очевидцы происходящего, которые наблюдали картину из окон.

По статье 3 закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области» за нарушение тишины в рабочие дни – с 22.00 до 8.00, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 22.00 до 9.00 предусмотрена ответственность. Для граждан штраф составляет от одной до 200 тысяч рублей. А еще нужно помнить про ежедневное тихое время – с 13.00 до 15.00.

Закон о тишине в Тюмени нарушают регулярно. В марте 2023 года жители многоквартирного дома на улице Домостроителей в Тюмени пожаловались на неадекватного соседа, который разгуливал по двору в одних трусах и вел себя странно, громко кричал и размахивал руками.

Люди вызвали полицию. На место выехал участковый. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где привлекли к административной ответственности.