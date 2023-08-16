В Тюменской области бывший заключенный напал на женщину с ребенком в людном месте. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области бывший осужденный напал на женщину с ребенком в людном месте. 22 марта 2023 года обвиняемый Павел Полосухин гулял по Ялуторовску, проходил мимо областной больницы № 23. Он встретил ранее незнакомую женщину с маленькой дочкой. Тюменка шла к припаркованному автомобилю марки «КИА».

Перед этим уголовник выпил алкоголь, ему было нужно добраться до села Хохлово Ялуторовского района. Мужчина решил путем угроз и нападения принудить беззащитную женщину, чтобы она доставила его до места назначения.

– Вытащив из правого рукава куртки нож, мужчина дождался момента, когда потерпевшие расположились в салоне автомобиля, подбежал, открыл дверь и против воли и согласия владелицы авто сел на переднее пассажирское сиденье. Он сказал перепуганной женщине: «Молчи, делай, как я скажу, и всё будет нормально, я тебя не трону», – указано в материалах уголовного дела.

По пути бывший заключенный оказывал психологическое давление на жертву, угрожал ножом и заставлял оставаться ее и ребенка в машине. Женщина довезла тюменца до места, но этого оказалось ему мало. Обвиняемый продолжительное время удерживал потерпевших в салоне указанного автомобиля, после чего потребовал доставить его обратно в Ялуторовск.

Житель Тюменской области совершил нападение на людей через месяц после освобождения из мест лишения свободы. Суд отправил мужчину на три года в исправительную колонию строгого режима.