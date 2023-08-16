В Тюменской области на подъезде к Чугунаево в ДТП пострадали подросток и молодая женщина

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Очередной день в Тюменской области не прошел без происшествий. Подросток 15-ти лет и 28-летняя женщина пострадали в аварии на дороге в Нижнетавдинском районе. В среду, 16 августа, в районе шести утра на 2-м километре подъезда к деревне Чугунаево произошло опрокидывание автомобиля «КИА Спектра».

- 31-летний местный житель, управлявший автомобилем, находился в состоянии опьянения. По результатам освидетельствования показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В ДТП пострадали две пассажирки, их скорая помощь госпитализировала в больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «КП» писала о том, что в Тобольске 16 августа состоятся похороны погибшей в автокатастрофе семьи.