В Тюменской области за 2022 год детская смертность снизилась на 38%

В Тюменской области умер 71 младенец в 2022 году. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области за 2022 год снизилась детская смертность. Чаще всех умирают именно младенцы в возрасте до одного года. В регионе за 2022 год скончалось 182 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет. Из них 71 случай зарегистрирован среди младенцев.

Доля детей в возрасте от одного до четырех лет в возрастной структуре смертности детского населения составила 28 случаев, среди подростков – 29, указано в официальном статистике Роспотребнадзора Тюменской области.

Основной причиной смертности младенцев назвали состояния перинатального периода. Они включают в себя и случаи мертворождения. Смертность малышей в возрасте до одного года снизилась на 38%.

На втором месте – врожденные аномалии. В структуре смертности детей от одного до четырех лет – болезни органов дыхания и внешние причины. Последнее место занимают болезни нервной системы.

Подростки обычно умирают от внешних причин – это ДТП, суициды или несчастные случаи, реже – болезни нервной системы.