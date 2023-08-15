Архитектурное бюро Wowhaus разработало туристический план Тобольска до 2040 года

Руководитель архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро рассказал, как преобразится Тобольск в будущем. Фото: Виктория Гаврик

Руководитель архитектурного бюро Wowhaus и автор первых современных общественных пространств в Москве и в России Олег Шапиро рассказал, как преобразится Тобольск в будущем. По мнению эксперта, древний город Сибири был важным пространством для российской истории. Но Транссибирская магистраль прошла не в том месте, жителям не повезло, и все переехало.

- Очень важно, чтобы человек видел себя на карте мира. Это проблема малых городов – их как бы нет. Это не Москва, не Париж. Поэтому сейчас в Тобольске, в Выксе появилось бесконечное количество фестивалей, мероприятий – это образует связь с остальным миром. Поэтому так важно открытие аэропорта. Ты, может быть, им не пользуешься, но знаешь, что у тебя эта возможность есть, - отмечает Олег Шапиро.

В первую очередь, считает специалист, необходимо вернуть жизнь в Нижний Посад. «Стрелка» сделала Базарную площадь, но одна площадь не может вдохнуть жизнь в покинутые территории. Безусловно, необходимы другие точки притяжения, предполагает Шапиро. Там, где есть Иртыш, с которым город никак не взаимодействует: один причал для парома. Эксперты уже работают над этим.

- Вопрос интеграции релокантов решается сложно. Не всегда работает идея создания специальной среды для менеджеров компаний, в которой они будут себя чувствовать, как в крупном городе. Предназначенные для этого объекты могут быть не заполнены. По будням эти люди заняты работой, а на выходных уезжают из города. Но как только туда приезжает твоя семья – ты уже другой человек, и в этот момент возникают реальные потребности, - уверен эксперт.

Олег Шапиро предлагает воспринимать не человека в отдельности, а в комплексе его социальных связей, в первую очередь, близких. Проектировать город не только для специалистов, которые нужны бизнесу, но и людей нужных самому специалисту. По его мнению, важна связность. Дальше возникает вопрос образования, жизненный шанс. Например, есть ли в городе хорошая школа или сильный институт. Именно эти факторы являются мощным градообразующим ядром. Они и привлекают в город активных и ресурсных людей.