В Тюмень и область вместе с мощной жарой придут дожди и грозы

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Мощная жара вернется в Тюмень и область в ближайшие выходные. Теплеть в регионе начнет уже в среду, 16 августа 2023 года: дневная температура в Тюмени составит около +22 градусов, по области ожидается до +27. Похожую погоду синоптики прогнозируют также на 17 и 18 августа.

Однако в субботу, 19 августа 2023 года, дневная температура, судя по прогнозу, будет расти; 20 числа в городе ожидается около +30 градусов, а по региону разброс составит от +23 до + 32 градусов, жарче всего .будет в юго-западной части региона.

При этом 20 августа по области пройдут дожди, местами с грозами. Впрочем, жара не задержится в регионе надолго: согласно прогнозу, 21 августа на территории Тюмени и области также прогнозируются сильные дожди, а уже во вторник, 22 августа, температура по области составит около +16… +19 градусов Цельсия.

Отметим, в среду, 16 августа, в Тюменской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, северный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +7...+12, днем +23...+28.