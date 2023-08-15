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НовостиПроисшествия15 августа 2023 16:25

Два грузовика смяли легковушку на федеральной трассе Тюмень — ХМАО

В аварии на федеральной трассе Тюмень - ХМАО пострадал человек
Серафима Краснова
Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

На «трассе смерти» снова произошла авария, в которой пострадали люди. На магистрали Тюмень – ХМАО в Тобольском районе произошло жесткое ДТП с легковым автомобилем «Хонда» и двумя фурами. Два грузовых авто зажали на трассе иномарку, рассказали очевидцы в соцсетях и опубликовали фото.

- Легковушку полностью смяли, она полностью разбита, — отметил очевидец в соцсетях.

В ГИБДД рассказали, что серьёзно пострадали только машины. Водителю легковушки оказали первую помощь прибывшие на место аварии медики, но от госпитализации он отказался. Инспекторы устанавливают причины ДТП

Автомобиль «Хонда» восстановлению не подлежит.

Ранее редакция «КП» писала о том, что на тюменских трассах за неделю погибло 9 детей и 8 взрослых.