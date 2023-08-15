Число жертв переносчиков смертельной инфекции в Тюменской области изменилось. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области сократилось количество людей, ставших жертвами переносчиков смертельной инфекции. К такому мнению редакция пришла на основании официальных данных Управления Роспотребнадзора по Тюменской области на 14.08.2023.

Согласно официальной статистике, к 14 августа 2023 года в медучреждения Тюменской области с укусами клещей обратились 13 329 человек, в том числе 2 136 детей.

Что касается 2023 года, по состоянию на ту же дату, но с 16 марта, случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области.

Таким образом, видно, что в 2023 году пострадавших от присасываний опасных паукообразных изменилось в сравнении с прошлым годом — теперь их на несколько тысяч больше.

– Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в г. Тюмень и Тюменском районе (6504), г. Тобольск и Тобольском районе (1740), г. Ишим (842), Заводоуковском городском округе (600), Ялуторовском (495), Уватском (349) и Исетском (315) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших, – сообщают в Роспотребнадзоре РФ.

На 14.08.2023 в Тюменской области зарегистрировано 50 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 61 случай заболевания клещевым боррелиозом.