В Тюменской области завели уголовное дело по факту ДТП, в котором погибло пять человек

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовное дела о ДТП в Тобольском районе.

14 августа на 241-м километре трассы Тюмень – ХМАО водитель автомобиля «Инфинити», совершая обгон, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво».

– В результате аварии водитель автомобиля «Инфинити», а также трое его пассажиров, в том числе две несовершеннолетние девочки 9-и и 15-и лет, погибли на месте, – рассказали прокуратуре Тюменской области.

Уже в карете скорой помощи умерла 7-летняя девочка. Двое малолетних пассажиров – мальчики трех и одиннадцати лет – находятся в реанимации. Водитель фуры телесных повреждений не получил.

По данному факту следователем СО МО МВД России «Тобольский» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на личный контроль расследования уголовного дела.