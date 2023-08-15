Водители застряли в гигантской пробке на Объездной в Тюмени и Московском тракте из-за ДТП. Фото: Татьяна Коркина

В социальных сетях появился пост об огромной пробке в южной и западной части Объездной дороги.

Очевидец пишет, что на улице Воронинских горок произошло ДТП с внедорожником «Рено», машина перекрыла одну полосу движения уже на Объездной дороге. При этом на перекрестках нет сотрудников ГИБДД, движение транспорта и пешеходов никак не регулируется.

По данным сервиса открытых интернет-карт, заторы наблюдаются на Московском и Червишевском трактах. Уже в ближайшие полчаса тюменцы поедут с работы домой, начнется час пик и уже центр города может встать в пробках.