На праздничные выходные в Тюменской области ожидается контрастная погода

20 августа в Тюмени прогнозируется понижение температуры до +25 градусов Цельсия. Фото: Виктория Гаврик

В воскресенье, 20 августа, в Тюмень приедет Пелагея. Она выступит с концертом на площади 400-летия в честь дня рождения области. Однако праздник в этот день может испортить легкий дождь и сильный ветер, рассказывают синоптики.

20 августа в Тюмени прогнозируется понижение температуры до +25 градусов. В регионе ожидаются слабые осадки, не исключена гроза. С понедельника, 21 августа, в Тюмени и области значительно похолодает. В последнюю неделю августа метеорологи прогнозируют понижение температуры воздуха до +10…+15 градусов.

В ближайшие пять дней в Тюмени ожидается теплая и сухая погода. Днем +26...+31 градус, ночью до +12. Пик тепла ожидается 18 и 19 августа. В эти дни воздух будет прогреваться до +33 градусов.