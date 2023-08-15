Вернись домой живым: на тюменских дорогах продолжают погибать люди

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

На федеральных трассах Тюменской области за неделю, с 7 по 14 августа 2023 года, погибло девять детей и восемь взрослых. Многие люди получили травмы, некоторые попали в реанимацию. Печальную статистику заметила редакция «Мегатюмень».

Стоит напомнить, что за август 2023 года в Тюменской области несколько страшных аварий унесли жизни трех семей. Неделю назад в ДТП на тюменской трассе погибла целая семья из Свердловской области, в том числе трое детей. Авария произошла на трассе Тюмень – ХМАО. Легковой автомобиль на скорости влетел в стоящую на обочине фуру.

Днем ранее в жутком ДТП погибли четыре человека. Семья из Югры направлялась домой, когда попала в аварию. Иномарка выехала на встречку, зацепив сначала одну легковушку, а потом врезалась в другую на встречной полосе движения. Два автомобиля мгновенно вспыхнули.

Вчера, 14 августа, многодетная семья из Тобольска погибла в страшном ДТП на «трассе смерти». На 241-м километре федеральной магистрали Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе легковой автомобиль «Инфинити», водитель которого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой марки «Вольво» с полуприцепом. В иномарке ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей. Трое детей и их родители погибли в аварии, мальчики, 3 и 11 лет, госпитализированы в больницу.