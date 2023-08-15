В крупнейшем российском племенном репродукторе индейки вошел в эксплуатацию весь блок родительского стада

Фото: Михаил Калянов.

15 августа в Исетском районе Тюменской области в крупнейшем в стране племенном репродукторе индейки второго порядка ООО «Племенная индейка» началась эксплуатация всех пяти площадок блока родительского стада. В IV квартале 2023 года в репродукторе планируется произвести 5,1 млн инкубационных яиц. К 2025 году репродуктор выйдет на производство 12,1 млн инкубационных яиц в год. Проект реализовали ГК «Дамате», правительство Тюменской области и Россельхозбанк, инвестиции превысили 6,1 млрд рублей. Цель проекта – снизить зависимость в импортном племенном материале и повысить самообеспеченность в собственном инкубационном яйце.

Таким образом, к середине августа в эксплуатацию введены все пять площадок родительского стада и пять площадок ремонтного молодняка, а также площадка буртования помета (для его превращения в удобрения). В ноябре 2022 года на площадки посадили молодых птиц, которые выросли и снесли первые инкубационные яйца в июне 2023 года.

– На внутреннем рынке растет спрос на диетическое мясо птицы, и основным драйвером можно назвать именно индейку. Сейчас ее потребление составляет около 3 килограммов на человека в год, при этом в перспективе по итогам 2030 года этот показатель может увеличиться до 5 – 6 килограммов. Продукция отечественных производителей заслуженно востребована и на международных рынках. Мы рады, что РСХБ стоял у истоков отрасли, поддерживая производителей индейки с самого начала, и сейчас мы видим, каких успехов они добились на рынке, – отметила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Племенной репродуктор – предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тысяч голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Проект предусматривает запуск 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада, комбикормовый завод мощностью 10 тонн в час и элеватор на 20 тысяч тонн хранения.

Все произведенное инкубационное яйцо будет поставляться на комплекс «Дамате» по производству индейки в Пензенской области.

Технологические решения нового производственного комплекса отработаны с лучшими мировыми генетическими компаниями. Например, зонирование помещений обеспечит соблюдение самых строгих стандартов по биобезопасности и санитарных норм. Важной частью реализации проекта стало обустройство современной инфраструктуры, включая монтаж внешних сетей и дорог. Благодаря его реализации создается более 200 рабочих мест.

Старт проекту был дан 29 июля 2020 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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