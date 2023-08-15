Энергетики приняли в управление более 300 км ЛЭП в Тюменской области

Фото: Ксения Гуськова.

В 2023 году «Россети Тюмень» приняли в управление более 300 км линий электропередачи и 191 трансформаторную подстанцию общей мощностью 47 МВА. Большая часть консолидированного имущества расположена в Тобольском и Ишимском районах Тюменской области.

Энергетики совместно с органами местного самоуправления проводят системную работу по выявлению бесхозяйных сетей. За 6 месяцев текущего года выявлено 123 объекта, не имеющих собственника. На 46 объектах, имеющих прямую технологическую связь с энергоинфраструктурой электросетевого предприятия, специалисты выполняют мероприятия по повышению надежности и оформляют право собственности.

Централизация активов на базе крупнейшей энергокомпании дает возможность своевременно проводить плановое техническое обслуживание, а также оперативно выполнять ремонтные работы в нештатных ситуациях.

Основной целью мероприятий, проводимых энергетиками по консолидации электросетевых активов, является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона. В результате такого подхода повышается качество жизни населения, создаются необходимые условия для эффективного развития малого и среднего предпринимательства.