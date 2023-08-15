В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево в цветочном магазине загорелся холодильник

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Жители микрорайона Ново-Патрушево заметили во вторник, 15 августа 2023 года, сильный запах дыма и столб черной гари в районе цветочного магазина на улице Федюнинского, 56, который исходил из нежилого помещения в доме. На пожар сбежались десятки очевидцев.

– В Ново-Патрушево загорелся цветочный магазин. Дым от пожара на первом этаже дома на Федюнинского, 56 разносится по всему району, – пишут очевидцы в группе «Паблик Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС Тюменской области рассказали, что сообщение о пожаре на пульт диспетчерской службы поступило в 14.52.

– Сегодня в 14 часов 52 минуты поступило сообщение о пожаре в цветочном магазине, расположенном на 1-м этаже многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 56. На место вызова привлекались 4 единицы основной и специальной пожарной техники, 13 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Огнем повреждено холодильное оборудование и внутренняя отделка магазина. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар, еще некоторое время устраняли задымление в помещении, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В пожаре никто не пострадал, жителей и сотрудников магазина, несмотря на сильное задымление, эвакуировать не пришлось. Дознаватель выяснит причиненный ущерб магазину, а также установит причину задымления, сообщили в ведомстве.