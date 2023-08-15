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НовостиОбщество15 августа 2023 10:03

Тюменцы смогут увидеть звездопад Каппа-Цигниды с 17 на 18 августа

Звездопад будет видно в ночь с 17 на 18 августа
Источник:kp.ru
Звездопад будет видно в ночь с 17 на 18 августа. Фото: группа Старая башня в социальной сети ВКонтакте.

Звездопад будет видно в ночь с 17 на 18 августа. Фото: группа Старая башня в социальной сети ВКонтакте.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы смогут посмотреть на последний летний звездопад – невероятное астрономическое явление под названием Каппа-Цигниды. Звездопад будет видно в ночь с 17 на 18 августа. Тюмень попала в число городов, где будет хорошо видно это явление.

Местные жители смогут насладиться звездопадом Каппа-Цигниды в полной мере.

– Именно в это время небесное явление можно наблюдать невооруженным взглядом. С Земли метеоры похожи на яркие полосы в ночном небе, – сообщили синоптики.

Наблюдать явление можно будет в районе часа ночи.

Ранее «КП» показывала фотографии звездопада Перседида, который наблюдали тюменцы.