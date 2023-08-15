Губернатор Тюменской области выразил соболезнования родным и близким погибших в Республике Дагестан

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование родным и близким погибших в Республике Дагестан. Фото: Татьяна Коркина

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование родным и близким погибших в Республике Дагестан. Глава региона отметил, что Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь.

– Сегодня ночью произошла трагедия в Республике Дагестан, десятки погибших и раненых. От лица жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь, – написал Александр Моор в Telegram-канале.

Напомним, вечером 14 августа местные жители сообщили о взрыве на окраине города. Инцидент произошел на СТО. По словам, местных жителей, это одно из самых людных мест в городе.

Последние данные о погибших и пострадавших от министерства здравоохранения республики Дагестан: 12 человек погибли, из них двое дети. Пострадали 60 человек, 13 из них – несовершеннолетние. По данным источников КП, это связано с тем, что взрывная волна была мощной силы, и ею задело тех, кто находился в машинах поблизости и выскочил, желая помочь тем, кто был в эпицентре.