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НовостиПроисшествия15 августа 2023 8:43

Губернатор Тюменской области выразил соболезнования родным и близким погибших в Республике Дагестан

Губернатор Александр Моор предложил помощь Республике Дагестан от Тюменской области
Серафима Краснова
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование родным и близким погибших в Республике Дагестан.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование родным и близким погибших в Республике Дагестан.

Фото: Татьяна Коркина

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование родным и близким погибших в Республике Дагестан. Глава региона отметил, что Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь.

– Сегодня ночью произошла трагедия в Республике Дагестан, десятки погибших и раненых. От лица жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь, – написал Александр Моор в Telegram-канале.

Напомним, вечером 14 августа местные жители сообщили о взрыве на окраине города. Инцидент произошел на СТО. По словам, местных жителей, это одно из самых людных мест в городе.

Последние данные о погибших и пострадавших от министерства здравоохранения республики Дагестан: 12 человек погибли, из них двое дети. Пострадали 60 человек, 13 из них – несовершеннолетние. По данным источников КП, это связано с тем, что взрывная волна была мощной силы, и ею задело тех, кто находился в машинах поблизости и выскочил, желая помочь тем, кто был в эпицентре.