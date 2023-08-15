В Тюменской области сахар подорожал на 24 процента

В Тюменской области сахар подорожал на 24%. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области сахар подорожал на 24%. Согласно данным Тюменьстата, если в июне 2023 года его стоимость по сравнению с декабрем предыдущего года выросла на 16,4%, то в июле – на 23,2%. По данным статистиков на 10 августа 2023 года, килограмм сахара-песка в регионе стоит в среднем 74,6 рубля.

В целом цены на продукты в регионе в июле выросли на 2,2%, а на категорию непродовольственных товаров снизились на 2,5%. Услуги подорожали на 4,1%.

В список подорожавших продуктов попали овощи и фрукты (12,2%), рыба (5,7%), мясо и яйца (3,7%), сливочное масло (3,2%), колбасы (2,4%), кондитерские изделия (1,5%), хлебобулочная продукция (1,1%). Подешевели подсолнечное масло (11,6%), макароны (5,7%), крупы (5,4%), молочная продукция и сыр (2,2%). Алкоголь вырос в цене на 1,2%.