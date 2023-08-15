Погода Тюменской области сделает необычный сюрприз. Фото: Виктория Гаврик

К предстоящим выходным в Тюменскую область вернется жаркая погода. Так, на пятницу, 18 августа 2023 года, в регионе прогнозируется +26 градусов Цельсия, а на субботу, 19 августа, +32 градуса.

Однако, необычный сюрприз погода в Тюменской области сделает через неделю. Согласно прогнозу сервиса «Вентускай.ком», с 21 по 23 августа 2023 года в регионе установится теплая погода с дневной температурой от +21 до +25 градусов Цельсия.

Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Сюрпризом станет то, что на весь оглашенный период в Тюмени и области практически не прогнозируются осадки. Таким образом, в регионе установится теплая и сухая погода. Циклон с мощными осадками и похолоданием зайдет на Тюменскую область 24 августа 2023 года.

Отметим, во вторник, 15 августа, в Тюменской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с, температура ночью +3...+8, в приземном слое местами заморозки до -0...-2, днем +17...+22, в крайних юго-западных районах потепление до +27.