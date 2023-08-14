Работникам тюменского завода компании Danone в Ялуторовске обещали стабильно выплачивать зарплату

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Александр Моор рассказал, как национализация российских активов французского концерна DANONЕ, в частности в Ялуторовске, отразится на тюменцах. Ответ глава региона дал в ходе пресс-конференции.

Моор сообщил, что на заводе на сегодняшний день работает немало горожан. Он ответил, что сейчас всё идет в штатном режиме.

– Для нас принципиально важно, чтобы люди работали, получали зарплату. Мы вместе с вами будем прилагать все усилия, чтобы предприятие работало как часы, – заявил Александр Моор.

Напомним, что губернатор Тюменской области не исключил строительство гидроузла на Туре для решения проблемы с ее обмелением.