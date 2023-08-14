Тюменцы активно присматриваются к жилью в Москве. Фото: Татьяна Коркина

За год по всей стране спрос на покупку жилья в столице вырос на 19%. При этом Тюменская область оказалась в десятке регионов-лидеров, где активно интересуются квартирами в Москве. Об этом сообщили аналитики МТС по результатам исследования данных Big Data.

Выяснилось, что в нашем регионе жители больше всего рассматривают столичные квартиры экономкласса и чаще такими искателями являются женщины от 35 до 44 лет. А вот элитным жильем интересуются мужчины от 45 до 54 лет.

Высокую активность в поиске квартиры в «сердце» России проявляют и сами москвичи, а также жители Петербурга, Краснодара и Татарстана.