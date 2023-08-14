Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость14 августа 2023 13:03

Тюменцы активно присматриваются к жилью в Москве

Элитными квартирами интересуются мужчины от 45 до 54 лет, а женщины предпочитают экономкласс
Источник:kp.ru
Тюменцы активно присматриваются к жилью в Москве.

Тюменцы активно присматриваются к жилью в Москве.

Фото: Татьяна Коркина

За год по всей стране спрос на покупку жилья в столице вырос на 19%. При этом Тюменская область оказалась в десятке регионов-лидеров, где активно интересуются квартирами в Москве. Об этом сообщили аналитики МТС по результатам исследования данных Big Data.

Выяснилось, что в нашем регионе жители больше всего рассматривают столичные квартиры экономкласса и чаще такими искателями являются женщины от 35 до 44 лет. А вот элитным жильем интересуются мужчины от 45 до 54 лет.

Высокую активность в поиске квартиры в «сердце» России проявляют и сами москвичи, а также жители Петербурга, Краснодара и Татарстана.