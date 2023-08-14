Александр Моор выступил за введение ответственности для владельцев питомцев в Тюменской области

По мнению главы региона, это позволило бы решить проблему с бездомными животными. Фото: Татьяна Коркина

Александр Моор выступил за введение ответственности для владельцев, чьи питомцы оказываются на улице и становятся бродячими. По мнению главы региона, это позволило бы решить проблему с бездомными животными.

На сегодняшний день в Тюменской области действует стандартная схема: отлов безнадзорного питомцы, его стерилизация, содержание и выпуск. Такой ответ губернатор Тюменской области Александр Моор дал на пресс-конференции, посвященной 79-летию со дня образования региона, которая проходит сегодня, 14 августа.

– Я считаю, что такая система должна остаться, – заявил Александр Моор.

Однако он уточнил, что отловленных животных всю жизнь содержать в приюте дорого, а умерщвлять – негуманно. Решить проблему появления бездомных животных на улицах может только введение ответственности для хозяев домашних животных.

В частности, каждый, кто хочет взять себе питомца, должен бы его чипировать. Если же животное потерялось, его бы отловили и стерилизовали. При желании хозяин мог бы забрать питомца обратно, в противном случае сам стал бы содержать его в приюте.