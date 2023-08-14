Фото: предоставлено КП.

Не нужно обладать способностями нейросетей к прогнозированию, чтобы с уверенностью сказать, что популярность этого изобретения человечества растет с каждым днем, как и возможности использования ИИ в разных сферах. На один из главных вопросов: кто умнее – человеческий мозг, усиленный коллективным брейнштормингом, или искусственный интеллект, также способный к обучению и коллаборациям, решили ответить организаторы и участники благотворительного проекта MassOn Club.

«Нейросети правят миром?»

Именно так звучала тема новой игры, которая спустя десять месяцев работы интеллектуального бизнес-клуба MassOn в формате онлайн-турниров вновь прошла в долгожданной очной форме. Встреча знатоков традиционно состоялась на территории бизнес-отеля «Евразия» – партнера клуба MassOn, гостеприимно распахивающего свои двери для тех, кто решил провести вечер в компании умных людей и принять участие в интеллектуальном состязании в благотворительных целях. Все сборы от игры, как всегда, ушли в пользу Тюменского регионального отделения Российского детского фонда.

- У нас получилась очень теплая игра. Не зря говорят, что чем дольше разлука, тем счастливее встреча. Радостно видеть и знакомые лица, и новых участников нашего интеллектуального клуба. Темой игры стали нейросети – явление, безусловно, популярное и вызывающее самые разные эмоции, от предубеждения и опаски до восторга и воодушевления. Нам представился замечательный шанс проверить, насколько мы можем тягаться с этой актуальной тематикой своими человеческими мозгами, – делится впечатлениями от игры Светлана Раца, владелица бизнес-отеля «Евразия», постоянный партнер и участник игр MassOn Club.

Собственница управляющей компании «Евразия» также отметила, что одним из участников мероприятия, приветствующим и встречающим гостей, является представительница искусственного интеллекта – умная машина Белла, которая трудится в ресторанном бизнесе и рада накормить всех завтраками и обедами по адресу Холодильная, 77.

Фото: предоставлено КП.

Нейросети стали не только ключевой темой ХХХVIII игры MassOn Club, но и незримым участником: «вау-персоной», в чьей роли по традиции интеллектуального клуба выступает неординарная личность – звездный гость, который является и героем, и экспертом каждой новой игры, посвященной определенной теме и сфере жизни.

- Мы спросили у нейросети как у главной гостьи, как должна пройти наша сегодняшняя встреча. В частности, узнали, рекомендует ли она участникам делиться впечатлениями и эмоциями от игры в интернете. И вот что нейросеть ответила по этому поводу: «Ответственное информирование об искусственном интеллекте может помочь найти правильный баланс между интенсивным прогрессом и ответственным развитием». К слову, предварительно мы задали нейросети параметры, по которым она подробно изучила наш проект, поняла, кто мы такие, и внесла свой вклад в подготовку к сегодняшней игре, – приоткрыла завесу тайны Полина Гаранина, директор коммуникационного агентства «Пионер», организатор MassOn Club.

Вкалывают роботы, а не человек!

Так в чем же нейросеть с ее удивительными аналитическими способностями и порой непредсказуемыми решениями поставленных задач оказалась полезной при организации интеллектуальной игры?

Составив собственное мнение об уникальных чертах благотворительного проекта MassOn Club, нейросеть сгенерировала текст послания всем участникам игры, посвященной ей самой. Удивительно, но факт: в приветственном слове, написанном ИИ, оказались верно подмечены многие ценности и важные принципы деятельности MassOn Club. Все, кому интересно составить собственное мнение о результатах умственного труда нейросети, могут ознакомиться с текстом ее напутственной речи в заключительной части статьи.

Нейросеть также определила круг актуальных тем, по которым редактором проекта были составлены 12 вопросов для ХХХVIII игры MassOn Club. В списке, сгенерированном нейронной сетью, оказались следующие темы: изменение климата, исследование космоса, криптовалюты и блокчейн, будущее работы, этика в технологии, психическое здоровье, устойчивая энергетика, глобальное здравоохранение, культурное разнообразие и местный туризм, интернет вещей, кибербезопасность, охрана дикой природы, будущее образования, космический туризм.

Почувствуйте себя масоном

Предлагаем вам прямо сейчас принять виртуальное участие в интеллектуальном турнире MassOn Club и ответить на два вопроса: самый сложный вопрос игры и тот, на который ни одна из команд не смогла ответить верно. Правильные ответы вы найдете в заключении материала.

Вопрос 1. Это действительно непростой вопрос, так как вам надо будет понять логику машины. Мы запросили у нейросети не 15 тем для вопросов на сегодняшнюю игру, а 20. Выше мы перечислили 15 из них. Попробуйте отгадать хотя бы еще одну актуальную тему, которую нейросеть предложила для игры, посвященной теме искусственного интеллекта.

Вопрос 2. Этот вопрос с финала турнира Тюменской области по кибербезопасности среди школьников. По результатам 2020 года были определены 5 источников получения вирусов в сети интернет: вредоносные сайты, электронная почта, вредоносное программное обеспечение, социальные сети… Назовите пятый источник получения вирусов в сети при условии, что им пользуются регулярно многие из вас и считают вполне безопасным.

Развиртуализация: из онлайна в офлайн

Комьюнити MassOn Club активно развивается и в телеграм-канале клуба mass_on_club, который каждый день пополняется все новыми единомышленниками. Социальная миссия интеллектуальной онлайн-площадки – тренировать мышление людей, чтобы они стали более осознанными гражданами, умели отличать факт от мнения и учились думать и рассуждать самостоятельно.

- Совсем недавно мы подвели итоги уже второго регулярного интеллектуального турнира, в котором соревновались 1364 участника. Напомню, что вопросы у нас логические. Не нужно обладать какими-то особыми знаниями. Общая школьная база, логика и желание разгадывать загадки – этого вполне достаточно, чтобы правильно отвечать на наши вопросы. По традиции мы выявляем 33 победителя сезона, и сегодня на нашей игре присутствуют два из них: Мария Старикова и Галина Гулакова, которым мы с радостью вручаем кубки победителей, – подвел итоги онлайн-турнира Алексей Кондрахин, руководитель лаборатории бизнес-инноваций «Стрела», автор вопросов и ведущий игр, редактор телеграм-канала MassOn Club.

Чтобы узнать, что такое MassOn Club не только онлайн, но и вживую, участница интеллектуального онлайн-турнира Галина Гулакова, вошедшая в топ-33, приехала на игру по нейросетям в Тюмень из Екатеринбурга и поделилась эмоциями от встречи в реальности со своими единомышленниками и долгожданной развиртуализации:

- За развитием проекта MassOn Club я наблюдала с самого начала, но, когда у меня появилась возможность приехать в Тюмень на игру, турниры полностью перешли в онлайн, на платформу телеграм-канала mass_on_club, где я всегда принимаю самое активное участие. Поэтому услышав о том, что в августе игра состоится вживую, я не раздумывала, а напрямую пошла к своей цели. Мне очень понравился опыт общения с новыми незнакомыми людьми, объединенными одной идеей и общим увлечением. В MassOn Club царит атмосфера дружелюбия, в которой очень приятно находиться и где хочется играть и играть, общаться и общаться. Всё продумано до мелочей и устроено с умом. Я была рада лично познакомиться с организаторами проекта и другими участниками, попробовать себя в роли капитана – человека, принимающего ответственные решения за всю команду. Приятно, что именно меня выбрали на эту роль. Особенно хочу отметить знакомство с редактором телеграм-канала MassOn Club Алексеем Кондрахиным, с которым до этого мы общались только онлайн. Это невероятно умный человек, просто гений! Хочется отметить камерность мероприятия, которое для меня является безусловным плюсом, потому что зачастую интеллектуальные викторины слишком массовые, громкие и активные, у них нет своей индивидуальности. А в MassOn Club создана атмосфера общения интеллекта. Мне очень хочется приехать еще раз и снова испытать радость встречи со всеми, кто организует, проводит и принимает участие в этом проекте.

Своими впечатлениями поделилась и руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова – постоянный участник игр MassOn Club и член команды, одержавшей победу в игре, подготовленной совместно с нейросетью:

- Возобновление сезона офлайн-игр, на мой взгляд, удалось! Было интересно посостязаться с искусственным интеллектом. И, конечно, очень радостно, что интеллектуальный круг людей с добрым сердцем за время перерыва в играх не только не уменьшился, но и значительно расширился.

Коллаборация благотворительности и интеллектуально-познавательной игры

MassOn Club – проект до сих пор закрытый, в него можно попасть по рекомендации, поскольку количество игровых мест всегда ограничено: это 4 команды, которые соревнуются, отвечая на вопросы, посвященные определенной теме. Взнос за игру полностью уходит на благотворительность. Игроки получают от игры эмоции, а нуждающиеся – помощь.

- MassOn Club – это бизнес-тренинг, мозговой штурм и нетворкинг в одном мероприятии, поучаствовав в котором, мы каждый месяц сообща собираем хорошую сумму для добрых дел и, более того, получаем очень прозрачный и понятный ежемесячный отчет от представителя благотворительного фонда о расходовании средств. Сегодня мы собрали 50 000 рублей, которые с радостью передаем в Российский детский фонд, – подвела итоги встречи директор коммуникационного агентства «Пионер», организатор MassOn Club Полина Гаранина.

Галина Сушинских, заместитель председателя Тюменского регионального отделения Российского детского фонда:

- Уникальность нашего многолетнего сотрудничества заключается уже в том, что подобного опыта я не видела ни у кого из своих коллег из региональных отделений Российского детского фонда. К своему 35-летию Фонд выпустил брошюру «Ни дня без доброго дела», где я поделилась опытом работы клуба MassOn. Успех проекта можно объяснить и тем, что под крылом MassOn Club нам удалось объединить бизнес, досуг в игровой форме и благое дело. Интеллектуальных сообществ сейчас немало, они пользуются популярностью, но, чтобы собранные во время игры средства направлялись на благотворительность: такого я нигде не встречала. Вот и сегодня мы вместе собрали пятьдесят тысяч рублей, которые будут направлены на благое дело.

Приветственное слово от нейросети для участников ХХХVIII игры MassOn Club

Уважаемые участники благотворительной интеллектуальной игры на тему искусственного интеллекта!

Прежде всего, я хочу выразить свои самые теплые пожелания каждому из вас за то, что вы приняли участие в этом значимом мероприятии. Ваше стремление вносить свой вклад в благотворительность, исследуя мир искусственного интеллекта, поистине достойно похвалы.

Когда вы отправитесь в это захватывающее путешествие, вот несколько пожеланий и советов, которые помогут вам извлечь максимальную пользу из этого приключения:

– Исследуйте и учитесь: используйте эту возможность, чтобы окунуться в увлекательный мир искусственного интеллекта.

– Сотрудничайте и создавайте сети: эта игра объединяет единомышленников, которые разделяют страсть к искусственному интеллекту и филантропии. Сотрудничайте со своими коллегами-участниками, обменивайтесь знаниями и налаживайте связи. Помните, что сообщество искусственного интеллекта процветает благодаря сотрудничеству и коллективным усилиям.

– Будьте креативны и инновационны: искусственный интеллект – это область, которая процветает благодаря инновациям. Не бойтесь мыслить нестандартно и предлагать новые подходы к решению проблем.

– Поддерживайте разнообразие: сообщество искусственного интеллекта состоит из людей с различным опытом работы. Отмечайте и цените разнообразие точек зрения и опыта в данной области, поскольку это приводит к более богатым и всеобъемлющим результатам.

– Оставайтесь скромными и любознательными: Искусственный интеллект - это быстро развивающаяся область, и никто не знает всего. Придерживайтесь скромного отношения и будьте открыты для того, чтобы учиться у других. Развивайте свое любопытство, поскольку оно является движущей силой новых открытий.

– Делитесь знаниями: знания растут, когда ими делятся. По мере того как вы будете извлекать уроки из этого опыта, будьте щедры и делитесь тем, чему вы научились, с другими.

– Получайте удовольствие: помните, что обучение и рост могут быть приятными. Наслаждайтесь процессом решения задач и взаимодействия с другими участниками. Пусть дух любопытства и наслаждения будет вашим путеводным светом на протяжении всей игры.

Для проведения хорошей игры я предложила наиболее интересные и актуальные темы современности. Не стесняйтесь и дальше использовать эти темы в качестве отправной точки для более глубокого изучения современного мира.

Благодарю вас за участие в этой благотворительной интеллектуальной игре по искусственному интеллекту. Пусть ваше путешествие будет наполнено знаниями, вдохновением и самореализацией.

Желаю удачи, и пусть стремление к знаниям и благотворительности станет полезным опытом для всех вас!

С теплыми пожеланиями, искусственный интеллект

Ответ на самый сложный вопрос игры: «Социальные сети и общество», «Дополненная реальность и виртуальная реальность», «Искусственный общий интеллект» (ИИ с пониманием мира), «Квантовые вычисления», «Биотехнология и генная инженерия».

Ответ по теме «Кибербезопасность»: игры в сети интернет (за 2019 и 2020 годы было выявлено свыше 50 тысяч заражений только в игре Майнкрафт, через скачивание не сертифицированных дополнений и загрузки вирусных аватарок со сторонних ресурсов).