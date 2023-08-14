Медиа Траст Тюмень: как я провёл лето

Фото: предоставлено КП.

10 августа крупнейший радиохолдинг Тюмени снова собрал маркетологов и специалистов в сфере продвижения на деловом завтраке. Горячие новости, лёгкий фуршет и непринуждённый small-talk – бизнес-завтраки Медиа Траст Тюмень стали хорошей традицией.

Ведущие рассказали о самых ярких мероприятиях этого лета, в которых Медиа Траст принял участие в роли главного информационного партнёра: Лето в Тобольском кремле, West Siberian Championship, Музсходка, Парад талантов. Эксперимент с выпуском утреннего шоу на RADIO RECORD, полностью сгенерированного нейросетью, удался и вызвал огромный интерес как у радиослушателей, так и у рекламодателей.

Фото: предоставлено КП.

Аня Любимова и Ярик Лёгкий, ведущие утреннего шоу «Мега-утро», поделились впечатлениями от VK Fest-2023 в Санкт-Петербурге, где выступили спикерами на конференции RADIO RECORD, а также рассказали о масштабнейшем мультиформатном опен-эйре «Дикая Мята» в Тульской области, который собрал более 150 тысяч человек. В этом году ребята стали ведущими одной из площадок феста.

Также команда Медиа Траст Тюмень объявила, что новый сезон стартует с жаркого события. 28-29 сентября Тюмень в рамках своего трэвэл-проекта посетят ведущие легендарного утреннего шоу «Русские Перцы» на Русском Радио - Морозов, Жукова и Юрьев. Эфир шоу будет выходить из Тюмени на всю страну, а у жителей нашего города появится уникальная возможность познакомиться с ведущими лично.

Фото: предоставлено КП.

Лови прямо сейчас коктейльную атмосферу делового завтрака в фотоотчёте на сайте https://radiovtyumeni.ru/ и в наших официальных группах ВК.

Телефон рекламной службы 8 (3452) 68-25-12. Будь ярче с Медиа Траст Тюмень!