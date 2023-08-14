Тюменца оштрафовали на 30 тысяч за антивоенную надпись на здании агрофирмы

Тюменца оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенную надпись на здании агрофирмы. Фото: Татьяна Коркина

Тюменца оштрафовали за антивоенную надпись на здании известной агрофирмы в селе Упорово. Дело рассмотрел Заводоуковский районный суд. В материалах указано, что 9 августа 2023 года в районе 14:00 Александр З., находясь на территории предприятия, нанес антивоенные надписи дискредитирующего содержания краской на одно из зданий, принадлежащих сельхозпредприятию.

– На судебном заседании Александр свою вину в совершении административного правонарушения признал, подтвердил свои показания, данные сотрудникам полиции и оглашенные в судебном заседании. Он раскаялся в содеянном, но своего мнения по существу вопроса не изменил, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На судебном заседании мужчина заявил, что всё, что он написал, это лично его позиция, никто на него давление не оказывал. Изучив материалы дела, суд оштрафовал тюменца за антивоенные надписи на 30 тысяч рублей.