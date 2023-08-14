В Тюмени 14 августа эвакуировали два корпуса поликлиники №5. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени эвакуировали два корпуса поликлиники №5. На электронную почту медицинского учреждения поступило сообщение о минировании зданий. Речь идет об отделениях на улице Вьюжной, Червишевском и Московском трактах. Персонал больницы и посетителей вывели из зданий, а корпуса обследовали сотрудники полиции с собаками.

В зданиях по улице Вьюжной и на Московском тракте уже все проверили. К счастью, тревога оказалась ложной. В настоящее время филиалы работают в штатном режиме.

Филиал поликлиники по адресу Червишевский тракт, 68, до сих пор закрыт. Редакция направила запрос в УМВД России по Тюменской области. Комментарий ожидается.

Напомним, 19 июля в Тюмени из поликлиники № 5 на Московском тракте эвакуировали десятки человек. Людей вывели из медицинского учреждения, однако к зданию не приезжали сотрудники МЧС или полиции. Учреждение обследовали охранники. Посетителей держали на улице больше двух часов.