В Тюменской области за июль 2023 года сотрудники ФСБ поймали двух сторонников украинских нацистов

Всего в России пресекли 188 преступлений террористической направленности с начала СВО.

В Тюменской области в июле 2023 года сотрудники ФСБ поймали двух сторонников украинских нацистов, одного из них ликвидировали на месте. Оперативники устранили террориста, пытавшегося взорвать объект ТЭК, а также арестовали пособника украинских спецслужб. Такие данные озвучили на заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Тюменской области Александре Мооре.

Всего в России пресекли 188 преступлений террористической направленности с начала СВО.

«При содействии «коллективного Запада» они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы», – отмечается на сайте НАК.

Подготовкой преступлений террористической направленности в большинстве случаев занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества и ведущие маргинальный образ жизни, заявляют сотрудники ФСБ.